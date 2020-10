SECA Chove em MS, mas estado enfrenta risco de desabastecimento e decreta situação de emergência Municípios enfrentam problemas por conta da escassez de chuva em 2020

19 OUT 2020 - 10h:43 Por Loraine França

Pelos próximos 60 dias, Mato Grosso do Sul permanecerá em situação de emergência por conta da seca que atinge o estado. O decreto que declara a medida está publicado no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul desta segunda-feira (19).

O documento considera que o estado está com níveis de mananciais abaixo dos padrões e que, a as altas temperaturas registradas em Mato Grosso do Sul, levaram a população ao aumento do consumo. Como as chuvas foram escassas, municípios enfrentaram diversos problemas relacionados ao abastecimento.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de desastres naturais, a seca enfrentada por Mato Grosso do Sul em 2020 é a maior dos últimos 22 anos.