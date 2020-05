SAFRA Chuva ajuda, mas ciclo do milho ainda preocupa produtores Redução da área plantada chega a 9%

16 MAI 2020 - 11h:00 Por Giovanna Dauzacker

Mesmo com efeitos positivos, a chuva que caiu sobre as lavouras sul-mato-grossenses ainda não solucionou o problema da cultura, segundo a análise do gerente técnico do Sistema Famasul, José Pádua. Isso porque os produtores sofreram com a estiagem durante o plantio e o crescimento do grão até a primeira semana do mês de maio.As baixas temperaturas também podem atrapalhar o desenvolvimento do milho no Estado. Com as influências do clima, os preços da saca de 60kg do cereal no mercado interno devem se manter firmes.