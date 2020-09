MEIO AMBIENTE Chuva ajudou a diminuir focos de incêndios, mas situação na divisa com MT ainda preocupa, diz Imasul Trabalho de monitoramento com imagens de satélites continuam e, caso o fogo retorne, a resposta será imediata, garante Corpo de Bombeiros

22 SET 2020 - 15h:59 Por Marcus Moura/CBN

A chuva que caiu em Mato Grosso do Sul ajudou a controlar os focos de incêndios em várias regiões do Estado. No pantanal, a situação ainda continua crítica na divisa com Mato Grosso. Os próximos dias serão decisivos para o controle as chamas na região. Em Camapuã, brigadistas iniciaram trabalho contra o fogo na região rural. Confira: