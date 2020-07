MEIO AMBIENTE Chuva auxilia na queda da temperatura na Capital Alerta do Inmet indica mudança do clima em 38 municípios do Estado

14 JUL 2020 - 15h:06 Por Marcus Moura/ CBN

A queda na temperatura deve ser sentida em 38 municípios de Mato Grosso do Sul - Marcus Moura A chuva que começou a cair no início da tarde desta terça-feira (14), em Campo Grande, auxiliou na queda da temperatura na Capital morena. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) as 15h00 os termômetros registraram 26° C. A previsão é que a temperatura caia entre 3°C e 5°C. Amanhã (15), a possibilidade de chuva também é grande, já que a umidade deve ficar na cada dos 70%. Dados do instituto indicam que a máxima não deve passar dos 31°C e a mínima fica em 19°C. Durante o dia, o sol deve ficar encoberto por nuvens. No período noturno, a intensidade das nuvens aumenta. A queda na temperatura deve ser sentida em 38 municípios de Mato Grosso do Sul.

