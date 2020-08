CLIMA Chuva no fim de semana acaba com fumaça que encobre o céu da Capital Camada cinza foi trazida dos incêndios no pantanal pelas correntes de ar, diz meteorologia

14 AGO 2020 - 07h:45 Por Marcus Moura/CBN

Amanhecer desta sexta-feira na Capital - Marcus Moura O céu acinzentado e o clima seco aqui da Capital estão com os dias contados. Isso porque deve chover neste final de semana, segundo dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul). A precipitação também alivia também os focos de incêndio no pantanal. Confira: jpnews · Chuva bota fim na fumaça que encobre o céu da Capital, diz meteorologista

