TEMPO Chuva chega a Capital nesta quarta-feira Previsão é de precipitações até o fim do mês de outubro

14 OUT 2020 - 15h:40 Por Beatriz Magalhães/CBN

Chuva chega em Campo Grande na tarde desta quarta-feira, 14, provocando queda significativa na temperatura. Segundo informações divulgadas pelo metereologista Natálio Abraão, na Capital houve trovoadas isoladas, pancadas e chuvas de 6,6mm. Ventos e rajadas de 80km/h. Em 20 minutos a temperatura caiu de 38,6ºC para 20,3ºC. A humidade relativa do ar está em 83%.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, as chuvas mais intensas e significativas poderão ocorrente entre hoje, 14 e sexta-feira, 16, onde espera-se que as chuvas ocorram de forma generalizada, chegando a até 40 milímetros, possibilitando assim o fim da estiagem. A previsão é de chuva até o dia 29 de outubro. No fim do mês o órgão informa que as chuvas serão frequentastes e com acumulados significativos entre 50 a 70 milímetros.