CLIMA Chuva chega nesta segunda-feira em Campo Grande Até a próxima quarta-feira (23) tem previsão de chuva para todas regiões de MS

21 SET 2020 - 06h:02 Por Ingrid Rocha/CBN

A partir desta segunda-feira (21) até a próxima quarta-feira (23) tem previsão de chuva para todas as regiões de Mato Grosso do Sul, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. No estado, a segunda-feira será de céu nublado, umidade relativa do ar variando entre 80% e 45% e a temperatura mínima prevista é de 13 °C e a máxima 32 °C. A partir do dia 27 de setembro MS deve ter chuvas mais significativas, especialmente nas regiões pantaneira, sudoeste e sul, onde os acumulados podem chegar à 50 milímetros. Ouça os detalhes: