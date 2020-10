TEMPO E TEMPERATURA Chuva eleva umidade do ar, mas previsão é de calor recorde na Capital Segundo meteorologista, queda de água inesperada não interfere nas condições climáticas esperadas para os próximos dias

6 OUT 2020 - 15h:11 Por Giovanna Dauzacker/CBN

A chuva inesperada que atingiu alguns pontos de Campo Grande na tarde desta terça-feira (06) foi ocasionada pelo aumento de água na atmosfera. Segundo o meteorologista Natálio Abraão, a umidade relativa do ar subiu repentinamente e deu condições para a formação de nuvens. “Nós estávamos esperando chuvas fracas apenas nos municípios do norte do Estado”, explica.

Com a água que caiu na Capital, a temperatura baixou de 39.9 ºC caiu para 38 ºC e a umidade foi de 19% para 36%. Mas ainda de acordo com o meteorologista, o índice de 1mm não deve se repetir até o final de semana, quando estão previstas pancadas de chuva. "a nuvem vai desmanchar e o calor deve voltar em Campo Grande", afirma.

Para os próximos dias, segundo o Instituto Nacional de Meteorolgia (INMET), a temperatura na Capital pode chegar a 41 ºC na quarta-feira, e 43 ºC na quinta e na sexta-feira.