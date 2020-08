CLIMA Chuva em MS só depois do dia 13, aponta previsão Umidade relativa do ar no estado segue baixa, variando de 50% a 15%

31 AGO 2020 - 08h:58 Por Ingrid Rocha/CBN

Pelo menos até o dia 13 de setembro, Mato Grosso do Sul não tem previsão de chuva. Isso é o que aponta um levantamento do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. A umidade relativa do ar no estado continua baixa, variando de 50% a 15%. Ouça a previsão do tempo para esta segunda-feira (31):