AGRONEGÓCIO Chuva favorece semeadura de soja em MS Segundo presidente da Aprosoja MS, alguns agricultores já haviam começado o plantio mesmo com a estiagem

15 OUT 2020 - 17h:16 Por Giovanna Dauzacker/CBN

A chuva, que atingiu praticamente todas as regiões do estado, possibilita o início do plantio de soja, que está atrasado em razão da estiagem.

De acordo com o presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho (Aprosoja MS), André Dobashi, alguns agricultores já haviam começado a semeadura, que agora, deve normalizar.

Estavam previstos 40 mm de água para os dias 14 a 16 deste mês, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (CEMTEC/MS). Mas somente nesta quinta-feira (15), foram 51mm de chuva somente na Capital, conforme informações do meteorologista Natálio Abraão.

