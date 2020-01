TRÂNSITO Chuva requer atenção redobrada de motoristas Especialistas explicam quais os cuidados necessários com o carro em vias alagadas

20 JAN 2020 - 13h:11 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Campo Grande registrou um aumento de chuva nos primeiros dias do ano. Segundo dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC), nos primeiros 17 dias de 2020 foram contabilizados 56,2 mm, volume 57,86% maior que o registrado no mesmo período de 2019, quando caíram 35,60 mm de água na Capital.

E para enfrentar a chuva com segurança no trânsito, os motoristas devem seguir algumas orientações para não danificar o carro. De acordo com o colunista da Rádio CBN Campo Grande, Paulo Cruz, a principal dica é evitar entrar em áreas alagadas.

Confira mais informações: