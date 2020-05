TEMPO E TEMPERATURA Chuva segue caindo em MS, com mínima de 18°C A chuva deve continuar ao menos até sexta-feira, dia 15

13 MAI 2020 - 06h:52 Por Isabelly Melo

A semana promete ser chuvosa em Mato Grosso do Sul. Para esta quarta-feira (13) o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas principalmente no nordeste e leste do estado onde as chuvas serão mais intensas.

As temperaturas continuam agradáveis, e a mínima prevista para o dia é de 18°C e a máxima não deve passar dos 32°C, com tendência a ligeiro declínio. Os valores de umidade relativa do ar podem variar entre 95% e 40%.

No mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) é possível conferir como ficará o tempo na Capital e em algumas cidades do Estado.

Infográfico: Portal do MS

Conforme o Cemtec, a formação de um sistema frontal (frente fria) e cavados a médios níveis de atmosfera, provocam áreas de instabilidades em diversas áreas do Estado, e a chuva deve continuar ao menos até sexta-feira (15).

*Informações Portal do MS