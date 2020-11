CLIMA Chuva volta nesta segunda-feira para Campo Grande, prevê Cemtec Tem alerta de chuvas intensas, ventos fortes, raios e granizo para o estado

9 NOV 2020 - 10h:15 Por Ingrid Rocha/CBN

A segunda-feira (09) será marcada pelo retorno da chuva à Campo Grande, segundo previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). A previsão para o estado é de céu nublado com pancadas de chuvas nas regiões sudoeste, sul, central e bolsão. Tem possibilidade de chuvas intensas, ventos fortes, raios e granizo no estado. A umidade deve variar entre 70% e 35% e a temperatura deve ficar entre 20 °C e 41 C°. Ouça os detalhes: