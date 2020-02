TEMPORAL EM SP Chuvas deixam hortifrútis mais caros no Estado Legumes e verduras vão ficar mais caros

15 FEV 2020 - 08h:26 Por Ingrid Rocha

Os temporais da última semana que atingiram a cidade de São Paulo tiveram impacto direto no Ceasa (Centrais de Abastecimento), de Mato Grosso do Sul). Na quarta-feira (12) estava previsto a chegada de um carregamento com hortifrúti, mas segundo o presidente da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), André Nogueira, foi cancelado. Em função disto, produtos como tomate, cebola, repolho e batata devem ficar mais caros a partir desta semana.

O estado de São Paulo é responsável por 28,8% (54.179 toneladas) dos produtos comercializados no Ceasa-MS. Os comerciantes do estado, segundo André Nogueira, devem procurar alimentos em outros estados vizinhos. “Não tendo em São Paulo, os comerciantes vão buscar em outros mercados e vão abastecer o Mato Grosso do Sul”, explicou o presidente.