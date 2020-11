LA NIÑA Chuva deve ficar abaixo da média histórica neste final de ano Segundo CEMTEC/MS, em novembro foi registrado cerca de 6.485 mm a menos de água no Estado

20 NOV 2020 - 15h:35 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

Em Mato Grosso do Sul, foram registrados pouco mais de 800 mm de chuva em novembro, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (CEMTEC/MS). O volume está bem abaixo da média histórica de 7.265,8 mm para o mês.

De acordo com a coordenadora do CEMTEC, Franciane Rodrigues, a baixa quantidade de água se deve ao fenômeno La Niña. A probabilidade é de que a menor precipitação continue nos próximos dois meses.

