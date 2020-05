TEMPO E TEMPERATURA Chuvas devem seguir até sexta-feira no Estado O acumulado durante esse período pode chegar até 50 milímetros

12 MAI 2020 - 06h:44 Por Isabelly Melo

A terça-feira (12) será marcada pelo retorno das chuvas a Mato Grosso do Sul, conforme já previa a climatologia. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões oeste, sudoeste e sul do Estado. Para as demais áreas a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva.

As temperaturas podem variar entre 18°C a 33°C, com tendência a ligeiro declínio. Devido a chuva em todas as regiões do Estado, a umidade do ar fica mais elevada que os dias anteriores, com valores entre 90% e 35%.

No mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) é possível conferir como ficara o tempo e a temperatura na Capital e algumas cidades do Estado.

Infográfico: Portal do MS

Conforme análise do Cemtec pode chover até 50 milímetros no Estado até sexta-feira (15). “Espera-se nessa ocasião a formação de um sistema frontal (frente fria) e cavados a médios níveis da atmosfera que irão intensificar a formação de áreas de instabilidades, podendo provocar chuvas com acumulados significativos em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Além disso, queda de temperatura é esperada para o final dessa semana, especialmente em municípios da região centro-sul do Estado”.

*Informações Portal do MS