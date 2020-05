DANÇA E ARTE Cia Dança Urbana é aprovada em concorrido edital nacional de cultura A companhia campo-grandense foi selecionada dentre os mais de sete mil candidatos

21 MAI 2020 - 08h:00 Por Thais Cintra/ CBN - Reconta Assessoria

A Cia Dança Urbana atua com projetos dos mais variados há 18 anos na Capital propondo uma linguagem criativa e ousada que surpreende os espectadores. Em cena, experimentando corpos e sons imaginados, os intérpretes da peça "Poracê: o outro de nós", propõem formas diversas de ser e estar no mundo. O diretor do espetáculo, Marcos Mattos, diz que vencer o edital do Itaú "Arte como Respiro", traz um alívio financeiro já que a companhia vem enfrentando desafios pra manter as despesas por conta da pandemia do novo coronavírus.

"Nossa companhia trabalha há alguns anos numa gestão que nos possibilitou manter a calma neste momento de crise. Apesar de ser um auxílio, o prêmio em dinheiro que conquistamos com o edital vai desafogar algumas despesas do grupo, mas continuaremos na luta por políticas públicas que viabilizem o acesso de verbas para a cultura", destacou o diretor. Confira a matéria completa: