CULTURA Cidade do Natal chega ao último dia com show de Paulo Simões Estimativa é que mais de 100 mil pessoas passaram pelo local nos mais de 20 dias

6 JAN 2020 - 11h:25 Por Ingrid Rocha/CBN

A programação da Cidade do Natal termina nesta segunda-feira (06), com show do cantor e compositor Paulo Simões e cosplay de bonecos. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a média de público foi de 5 mil pessoas por dia no local. Ouça os detalhes: