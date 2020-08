AMBIENTE Cidades de MS estão em destaque no ranking do tempo seco no Brasil Campo Grande registrou uma das menores umidades do Brasil na quarta-feira

7 AGO 2020 - 17h:23 Por Marcus Moura/CBN

Passando por estiagem há algumas semanas, Mato Grosso do Sul enfrenta uma das piores secas dos últimos anos, o que já reflete no número acentuado de incêndios florestais e na baixa do nível dos principais rios do Estado. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), sete municípios do Mato Grosso do Sul estiveram entre as 20 cidades do Brasil que registraram os menores índices de umidade relativa do ar nesta semana. Água Clara ficou na sexta posição com índice de 13%, Campo Grande com 15%, Miranda e Ribas do Rio Pardo com 16%, Amambai, Cassilândia e Corumbá com 17%. Confira: