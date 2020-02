CARNAVAL Cinderela Tradição vai falar sobre o “medo” na avenida Escola de Samba é a terceira a desfilar no dia 24 de fevereiro

14 FEV 2020 - 14h:00 Por Ingrid Rocha/CBN

A escola de samba Cinderela Tradição do José Abrão entra na avenida no dia 24 de fevereiro. Nesta sexta-feira (14), o presidente da escola, Diogo Corrêa, esteve nos estúdios da CBN Campo Grande, junto com os intérpretes da escola Gideão Dias e Dayane Doretto e o cavaquinhista, Junior Canhoto. Diogo Corrêa explicou que neste ano eles vão falar sobre o medo no desfile. Confira a entrevista e o samba-enredo: