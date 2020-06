SEMANA DO CINEMA BRASILEIRO CineMato começa nesta segunda-feira com bate-papos virtuais Evento tem programação até sábado (20) e inicia às 19 em todos os dias

15 JUN 2020 - 09h:48 Por Ingrid Rocha/CBN

A Semana do Cinema Brasileiro, CineMato, começa nesta segunda-feira (15). Será realizada uma série de bate-papos com profissionais que produzem cinema nos mais variados gêneros. Tudo será transmitido por meio de live nas redes sociais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. O evento é uma realização do Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul, CineCafé, curso de audiovisual da UFMS da TVE Cultura. Em entrevista à CBN Campo Grande, a coordenadora do MIS de MS, Marinete Pinheiro, explicou a importância na cultura neste momento de pandemia e deu mais detalhes sobre a programação. Confira:

Programação

O cinema de terror no velho oeste (dia 15) – Kézia Miranda conversa com Larissa Anzoategui - Produtora, editora e diretora da Astaroth, produtora independente em MS que já realizou seis curtas e longas-metragens.

O Imaginário, o Folclore e o Cinema (dia 16) - Julio Bezerra - Professor do curso de Audiovisual da UFMS conversa com Andriolli Costa, jornalista, narrador e pesquisador de folclore e imaginário brasileiro.

Cinema Documentário em MS (dia 17) - Marinete Pinheiro - Jornalista, Cineasta/Documentarista e Coordenadora do MIS de MS conversa com Lu Bigatão, Documentarista, produtora a apresentadora do Programa Cult/TVE Cultura.

Filmes de bang-bang em Campo Grande / 100% Independente (dia 18) - Carlos Diehl- Roteirista e Produtor Executivo na TVE Cultura conversa com Alexandre Couto, cineasta independente que dirigiu filmes de longa- metragem em Campo Grande.

Documentário de invenção e poesia (dia 19) - Marinete Pinheiro Jornalista, Cineasta e Coordenadora do MIS de MS conversa com cineasta Joel Pizzini, Cineasta, pesquisador, autor de ensaios documentários premiados internacionalmente como Caramujo-flor e 500 Almas.

FORMAÇÃO - Roteiro e produção criativa (dia 20) – Kézia Miranda conversa com Mariana Tesch- Mestre em Roteiro pela Northwestern University (com bolsa CAPES e Fulbright), roteirizou os curtas-metragens “NY, MG” (2017), vencedor do Festival de Curtas TNT, com estreia no canal TNT-Brasil, e “Nervo” (2019), com exibições em diversos festivais pelo Brasil. Seus trabalhos mais recentes são como roteirista das séries “Clube da Anittinha” T2 (Gloob), “Coisa Mais Linda” T2 (NETFLIX) e “Oswaldo” T2 (Cartoon Network). Atualmente desenvolve seu primeiro longa-metragem autoral “Amém”, e o longa-metragem “Ligações Nebulosas”, em parceria com Jean Claude-Bernardet. Faz parte da equipe de programação e produção da Rodada de Negócios do FRAPA.