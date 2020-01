FÉRIAS CineMis abre programação gratuita até dia 31 As exibições acontecerão das 14h às 16h30, no auditório do MIS

27 JAN 2020 - 11h:20 Por Isabelly Melo

Especial de Férias do Museu da Imagem e do Som, da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, apresenta de 27 a 31 de janeiro, oito filmes com classificação livre. Com entrada gratuita, as exibições acontecerão das 14h às 16h30, no auditório do MIS.

Nesse especial de férias serão exibidos filmes regionais, nacionais e internacionais. No dia 27 serão apresentados os filmes O Menino que Engoliu o Sol, Cordilheira de Amora II, Fujona – Em Busca da Liberdade e As Invenções de Akins. No dia 28 estará em cartaz o filme O Menino e o Mundo. No dia 29 será exibido o filme Viva – A Vida é uma Festa, no dia 30 é a vez do filme A Loja Mágica de Brinquedos e no dia 31, será apresentado o filme Os Goonies.

Confira as sinopses:

O Menino que Engoliu o Sol é um curta-metragem baseado no universo poético de Manoel de Barros, no mito do fogo dos índios Guató, e no livro infantil homônimo O Menino que engoliu o sol, de Ricardo Pieretti Câmara. Quando o dia dorme, o Menino tem tanto medo do escuro que não quer dormir, nem comer, pois sua barriga está cheia de medo. A direção é de Patrícia Alves Dias e a duração é de 7 min.

Cordilheira de Amora II é um documentário sobre a indiazinha Guarani Kaiowá Carine Martinez que vive na vila indígena de Amambai, em Mato Grosso do Sul e transforma seu quintal em um experimento do mundo. A direção é de Jamile Fortunato e a duração é de 12 min.

Fujona – Em Busca da Liberdade é a história de uma onça pintada que ainda filhote fugiu por duas vezes do CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres) em Campo Grande e ocupou, entre o fim de 2010 e início de 2011, o noticiário regional. A fujona mostrava ali sua vontade de vivenciar sua liberdade, mas como deve ter sido, para o animal, passar por essa situação? O curta-metragem reconstrói os fatos sob o ponto de vista da onça pintada. A direção é de Lu Bigatão e a duração é de 22 min.

As Invenções de Akins é um curta-metragem infanto-juvenil produzido em Campo Grande, onde o pequeno Akins, filho único de mãe solteira, resolve construir sozinho uma máquina feita de sucatas e brinquedos. Usando de muito humor, aventura e uma pitada de fantasia, a narrativa de “As Invenções de Atkins” busca mostrar às crianças que é possível resolver situações-problema por meio da persistência, da curiosidade e do aprendizado proveniente da tentativa e erro. Direção de Ulisver Silva e duração de 33 min.

O Menino e o Mundo conta a história de um garoto que mora com o pai e a mãe em uma pequena casa de campo. Diante da falta de trabalho, no entanto, o pai abandona o lar e parte para a cidade grande. Triste e desnorteado, o menino faz as malas, pega o trem e vai descobrir o novo mundo onde seu pai mora. Para sua surpresa, a criança encontra uma sociedade marcada pela pobreza, exploração de trabalhadores e falta de perspectivas de vida. A direção é de Alê Abreu e a duração é de 1h e 25 min.

Viva – A Vida é uma Festa é um filme sobre Miguel, um menino de 12 anos que quer muito ser um músico famoso, mas ele precisa lidar com sua família que desaprova seu sonho. Determinado a virar o jogo, ele acaba desencadeando uma série de eventos ligados a um mistério de 100 anos. Direção Lee Unkrich e Adrian Molina. Duração 1h45 min.

A Loja Mágica de Brinquedos. A Loja Mágica do Sr. Magorium é um paraíso de brinquedos onde tudo ganha vida, inclusive a própria loja. Um dia o sr. Edward Magorium (Dustin Hoffman), que tem 243 anos, decide ceder o controle de seu estabelecimento à insegura e jovem gerente Molly Mahoney (Natalie Portman). Quando um cético contador chamado Henry Weston (Jason Bateman) surge para fazer uma auditoria em todos os brinquedos a loja passa por uma misteriosa mudança. Os brinquedos, antes alegres e coloridos, se tornam silenciosos e acinzentados. Para recuperar o local Molly e Henry precisarão encontrar a magia existente dentro deles próprios, contando com a ajuda de Eric Applebaum (Zach Mills), um garoto de 9 anos que tem dificuldades em fazer amigos. Direção Zach Helm e duração de 1h30min.

Os Goonies. Com os prédios de seu bairro estando prestes a ser demolidos, o que forçará a mudança de todos os residentes do local, um grupo de garotos resolve organizar uma cerimônia de despedida do local. Quando descobrem um legítimo mapa do tesouro, capaz de torná-los ricos e evitar a destruição de suas casas, Os Goonies resolvem partir em uma grande aventura. Com direção de Richard Donner e duração de 1h41min.

Telefone: (67) 3316-9178

E-mail: mis@fcms.ms.gov.br

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30

*Informações Portal do MS