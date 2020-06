CBN POLÍTICA Salineiro reclama por não conseguir informações da Prefeitura Vereador afirma que está com dificuldade para fiscalizar gastos do dinheiro público por conta da Calamidade Pública

10 JUN 2020 - 11h:33 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

O vereador André Salineiro (Avante) tem reclamado que não está conseguindo obter informações importantes sobre projetos desenvolvidos pela prefeitura de Campo Grande. O parlamentar afirma que o estado de calamidade pública, decretado na Capital em abril, tem dificultado a fiscalização. "Quero deixar claro que não se justifica o decreto aqui em Campo Grande, pois a Capital não está numa situação grave", destacou.

Salineiro apresentou requerimento solicitando mais informações sobre o Projeto de Lei 692/20, que prevê prorrogar contratos da prefeitura por um ano. No projeto, a prefeitura pede autorização dos vereadores para prorrogação do "atendimento à necessidade temporária de pessoal, de excepcional interesse público dos órgãos da administração direta ou das entidades da administração indireta municipal e que tenham termo final de prorrogação anterior durante o período previsto no Decreto Municipal n. 14.247, de 14 de abril de 2020". O PL se refere ao decreto de Estado de Calamidade Pública, em função da Pandemia de coronavírus.

O projeto inclui contratos de pessoas admitidas pelo Proinc (Programa de Inclusão Profissional), que vem sendo alvo de questionamentos de Salineiro. "O Proinc é excelente. Porém, recebi denúncias de 'cabide de emprego'. Então, quero apenas transparência nas informações para poder fiscalizar, que é o meu papel. Apenas isso.", argumenta o vereador. Confira a entrevista: