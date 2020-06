POLÍTICA Ciro Gomes lança livro que destaca projetos para o Brasil Ex-minitro falou sobre o livro Projeto Nacional: "O dever da esperança" ao vivo durante entrevista à CBN Campo Grande

8 JUN 2020 - 11h:33 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

O dever da esperança, livro do ex-ministro Ciro Gomes, é um convite para debater o país. A frase, presente na introdução do livro, reflete o espírito de Projeto Nacional e de seu autor: não só oferecer um diagnóstico das principais questões que atrapalharam o desenvolvimento com democracia, liberdade e justiça, como também apresentar um vasto conjunto de ideias capazes de direcionar o Brasil rumo a um futuro desejável.

O livro não deixa de ser uma plataforma de diretrizes do que Ciro Gomes considera essencial para o país e também pode representar uma plataforma de governo, numa eventual candidatura do ex-ministro à presidência da República. Ciro comentou eixos como o endividamento das famílias, o passivo empresarial, que coloca empresas em situações difíceis economicamente e o investimento público. Confira a entrevista completa.