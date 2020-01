SAúDE Cirurgia inédita em MS foi realizada para retirar tumor de bebê Procedimento foi feito no Hospital Regional de MS, em dezembro de 2019

10 JAN 2020 - 12h:49 Por Isabelly Melo

Teratoma Cervical, esse é o diagnóstico dado ao filho de Vanessa Barbosa Furtado, 39. A gestante deu entrada no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) no dia 7 de dezembro de 2019 com dor abdominal.

José Eduardo antes da cirurgia Foto: HRMS

Após medicação e realização de exames, a equipe médica do hospital decidiu por uma cesariana de urgência para retirar o tumor, de 120 gramas, que foi detectado no pescoço do bebê. O hospital divulgou o nascimento do bebê, que estava com 33 semanas, somente nesta quinta-feira (10).

Foram necessários 50 profissionais do hospital para a realização da cirurgia, que durou cerca de seis horas, entre eles enfermeiros, anestesistas, além de cirurgiões, obstetras, e especialista em cabeça e pescoço. Duas salas do centro cirúrgico foram utilizadas para o procedimento.

Para retirar o tumor, a equipe precisou manter mãe e filho ligados pelo cordão umbilical, conforme explica a presidente do Hospital Regional, e médica integrante da equipe, Rosana Leite de Melo.

Essa foi a primeira vez que esse procedimento foi realizado em Mato Grosso do Sul, segundo o HRMS. E de acordo com informações do hospital, tanto a criança quanto a mãe estão bem. Vanessa teve alta uma semana após o parto, já o filho, José Eduardo, segue em acompanhamento no Regional.

Segundo a presidente do hospital a criança está em constante evolução, pesando 2,980kg. A criança ainda se alimenta por sonda, mas nos próximos dias deve começar a receber alimentos pela boca.

