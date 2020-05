SÁUDE OCULAR Cirurgia refrativa pode devolver qualidade de vida Oftalmologista afirma que procedimento tem a missão de livrar as pessoas dos óculos e lentes de contato

28 MAI 2020 - 11h:50 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

Existem algumas pessoas que se incomodam com o uso dos óculos, seja jovem ou mais idoso. O que muitos ainda não sabem é que atualmente existem diversas opções de cirurgia para correção de grau, entretanto cada caso deve ser avaliado individualmente pelo oftalmologista. A cirurgia para correção do grau pode ser de várias formas hoje em dia: cirurgia a laser (tratamento mais utilizado hoje em dia, em pacientes jovens) ou cirurgia intra-ocular (com lentes intraoculares). O maior questionamento geralmente é sobre o momento certo de operar e se livrar dos óculos ou lente de contato.

A oftalmologista Fabiana Orondjian Verardo, em entrevista ao CBN Saúde desta quinta-feira (28) disse que não existe uma regra, entretanto pacientes devem ter o grau estabilizado por pelo menos um ano para operar com segurança. "Além disso, existe uma série de exames oculares necessários para indicarmos a cirurgia, pois não é todo paciente que deseja cirurgia que poderá operar", destacou.