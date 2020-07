EFEITO COVID Cirurgias eletivas estão suspensas no HR Portaria publicada nesta quarta-feira (15), também abrange atendimento de gestantes de alto risco

15 JUL 2020 - 09h:59 Por Loraine França

A diretoria da Fundação de Serviços de Saúde em Mato Grosso do Sul (FUNSAU), suspendeu nesta quarta-feira (15), todas as cirurgias eletivas essencias no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. A portaria está publicada no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul.

Ouça as informações: