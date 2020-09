RETOMADA Cirurgias eletivas são autorizadas pela Secretaria de Saúde Segundo resolução, retorno dos procedimentos deve seguir uma série de critérios

2 SET 2020 - 17h:31 Por Giovanna Dauzacker/CBN

A Secretaria Estadual de Saúde autorizou o retorno das cirurgias eletivas em hospitais da rede pública e contratualizada. De acordo com a resolução publicada na edição extra do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (02), a medida é uma forma de prevenir um colapso do sistema de saúde, já que, caso a suspensão dure muito tempo, a quantidade de pessoas esperando por um procedimento, aliado ao surgimento de novos pacientes de covid-19, podem resultar em um quadro crítico.

A retomada das eletivas, porém, não inclui cirurgias com finalidade estética. Além disso, as unidades hospitalares devem seguir alguns critérios, entre eles, ter um número apropriado de leitos disponíveis, considerando os leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), regulares e de retaguarda.

Os locais devem também instituir uma comissão de priorização da agenda cirúrgica que, entre outras considerações, deve priorizar especialidades como câncer, transplante de órgãos, cardíaco e trauma ou pacientes em sofrimento.

Confira algumas considerações:

- As instituições devem ser capazes de tratar com segurança todos os pacientes que necessitam de hospitalização, decorrentes ou não da doença COVID-19;

- A taxa de ocupação da UTI e das alas deve ser bem conhecida e estar dentro de taxas aceitáveis para aumentar a produção local;

- Dadas as evidências do estresse e esgotamento físico dos profissionais de saúde, as instituições devem garantir a segurança dos pacientes e de toda a equipe de profissionais da saúde, com atenção à saúde física e mental.