CONSUMO "Cliente busca experiências e está mais preparado", diz especialista No dia do cliente, lojistas e vendedores poderão participar de Talk Show com especialistas em relacionamento comercial

15 SET 2020 - 12h:20 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

Segundo analista do Sebrae - MS, Rodrigo Sleiman, é preciso oferecer opcões de compra mais atrativas ao clientes - Foto: Code Money O consumidor definitivamente não é mais o mesmo. Basta olhar hábitos simples para notar novos comportamentos e muitas dessas mudanças estão atreladas às inovações tecnológicas e forçaram o mercado a se adaptar, adotando novas estratégias e revendo processos. O dia 15 de setembro é o dia do cliente, mas funciona também como uma data de avaliação das iniciativas para cativar e reter as pessoas. Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande, o analista técnico do Sebrae-MS, Rodrigo Sleiman destacou os principais pontos que devem ser observados para manter uma relação comercial saudável e inteligente, como informação, empatia e a capacidfade de entender a dor do cliente. Serviço Em comemoração ao Dia do Cliente, o Sebrae/MS realiza nesta terça-feira, de 15h às 17h, o talk-show "Construindo a experiência do Cliente". O bate-papo on-line e gratuito contará com os especialistas Manoel Carlos Jr. e Jaqueline Gomes, que irão dar dicas para os empreendedores. Os interessados devem se inscrever pela Loja do Sebrae ou no site revolution.ms.sebrae.com.br. O link com a transmissão das palestras e talk-shows será enviado para os inscritos. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800

