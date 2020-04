EFEITO CORONA Cloroquina: saiba mais sobre a eficácia e contraindicações O medicamento também é utilizado no tratamento contra a Malária e outras doenças

16 ABR 2020 - 11h:58 Por Thais Cintra/CBN

A Cloroquina é um medicamento usado no tratamento e profilaxia da malária em regiões onde a doença é susceptível ao seu efeito. Em todo o mundo o medicamento está sendo utilizado no combate à Covid-19. Muitas dúvidas surgem em relação aos efeitos colaterais e contraindicações, causadas pelo composto. A Sanitarista e Mestre em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Márcia Saldanha, traz mais informações. Acesse o áudio: