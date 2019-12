CHEQUE ESPECIAL CMN limita cobrança do juros no cheque especial Os bancos não poderão cobrar taxas superiores a 8% ao mês

30 DEZ 2019 - 14h:53 Por Israel Espíndola/CBN

Modalidade de crédito com taxas que quadruplicam uma dívida em 12 meses, o cheque especial terá juros limitados a partir da próxima segunda-feira (6). Os bancos não poderão cobrar taxas superiores a 8% ao mês, o equivalente a 151,8% ao ano.

A limitação dos juros do cheque especial foi decidida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) no fim de novembro. Os juros do cheque especial encerraram novembro em 12,4% ao mês, o que equivale a 306,6% ao ano. Confira: