AGRONEGÓCIO CNA lança plataforma para venda de produtos do campo Sistema deve reunir comerciantes do setor para facilitar comercialização

16 ABR 2020 - 13h:38 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) lançou uma plataforma eletrônica que visa reunir produtores rurais, aplicativos, redes de supermercados e prestadores de serviço de frete para facilitar a comercialização.

A implementação do sistema conta com o apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e será feito por etapas.

Saiba como vai funcionar:

Para fazer o cadastro, clique aqui.