EFEITO CORONA Cobrança da tarifa social da Cosip será suspensa por 3 meses Prefeitura deixará de arrecadar R$ 890 mil

13 ABR 2020 - 10h:32 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, anunciou na tarde deste sábado (11) que vai isentar contribuintes que utilizam a tarifa social (que consomem menos de 220 quilowatts-hora) do pagamento da Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública (Cosip).

A medida tem por finalidade ajudar o contribuinte a passar por este difícil momento para a economia do mundo todo, que enfrenta dificuldades no combate ao coronavírus, que já matou 102.528 pessoas no mundo todo.

A medida tem validade de três meses e beneficiará, de acordo com os dados de março, 35.061 famílias. Com o decreto, a Prefeitura deixa de arrecadar em torno de R$ 890 mil, beneficiando as famílias que passam por dificuldade.

Campo Grande tem 51 casos confirmados de coronavírus e nenhuma morte. Em Mato Grosso do Sul, já são 100 infectados e duas mortes.