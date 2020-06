VIAGEM DE SABORES Cocada de forno na Etiópia Esta cocada deliciosa que Paulo Machado vai te ensinar, tem história

9 JUN 2020 - 16h:15 Por Paulo Machado/Isabelly Melo

Esta cocada deliciosa que vou te ensinar, tem história. Em 2012, a embaixada do Brasil em Adis Abeba convidou a chef Mara Salles para fazer o 1º Festival de Cozinha Brasileira na Etiópia. Mas ela não foi sozinha: para compor sua comitiva, ela escolheu a mim e ao chef Eduardo Duó.

Nossas malas foram lotadas de pimentas, diferentes tipos de farinha de mandioca e leite condensado, com destino ao restaurane Kurifitu Diplomat, na capital do país, onde aconteceria o evento. Já haviam nos avisado que não encontraríamos muitos ingredientes do Novo Mundo por lá. Dito e feito: em comum com nossa cozinha, só a alegria e o colorido, além do amor pelo café, sua terra de origem.

A comida principal dos etíopes se resume a preparos com o nutritivo teff, o menor grão do mundo. Entre eles, a injera, uma panqueca grande, fofa e fermentada, a qual se come com as mãos e é recheada com um guisado de frango ou miúdos de cabra ou carneiro quase crus, temperados com especiarias (berbere) e legumes.

Exótica e bem diferente do nosso arroz e feijão diário! Mas a Etiópia tem riqueza cultural preciosa e o povo, orgulhoso de ser uma das nações mais antigas da humanidade, não carrega mais o estigma da miséria vivida durante a ditadura militar nos anos 1980.

Pois bem, na cozinha dos descendentes da Rainha de Sabá , o frescor dos ingredientes impera. E lá encontramos um coco fresco que ralado já atiçou a mente da Chef Mara para fazer uma deliciosa cocada, atenção a fácil receita: num bowl você vai misturar 500 gramas de açúcar, a mesma medida de coco ralado, 2 colheres de sopa de manteiga e cinco ovos. Misture bem e leve para uma assadeira untada e leve imediatamente ao forno pré aquecido, asse até dourar, cerca de 30 minutos. Apure os sentidos e bom apetite.