CBN DIREITO Código do Consumidor completa 30 anos e continua atual Documento é considerado um dos mais completos do mundo, mas vem passando por atualizações

15 SET 2020 - 12h:33 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

O Código de Defesa do Consumidor completou 30 anos e representa mais que um marco. O advogado Alex Santos, especialista em direito do consumidor, disse à Rádio CBN Campo Grande que apesar de atual, o código conta hoje co mais de 40 projetos de atualização no Congresso Nacional.

É importante destacar que documento é anterior ao início da popularização da internet no Brasil e as relações de consumo mudaram bastante desde então. Apps, compras em sites e redes de relacionamento trouxeram uma nova dinâmica para a relação comercial e os especialistas afirmam que é necessário atualizar e proteger o cliente do século 21. Confira a entrevista.