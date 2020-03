EFEITO CORONA Colapso econômico seria antes da saúde, destaca Roberto Oshiro Primeiro secretário da ACICG explicou que é importante o diálogo neste momento

31 MAR 2020 - 14h:29 Por Ingrid Rocha/CBN

Uma das grandes preocupações nas últimas semanas no país é a situação econômica nesta pandemia. Além da grande preocupação com a saúde, muitas pessoas estão questionando como ficará o Brasil após esse período de restrições. Em entrevista à CBN Campo Grande nesta terça-feira (31), o primeiro secretário da ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande), Roberto Oshiro, explicou que a associação tem tido reuniões com a prefeitura para decidir sobre a reabertura dos setores econômicos na Capital, respeitando as medidas de prevenção ao novo coronavírus, mas sem parar totalmente a economia. Confira: