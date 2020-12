INFORME PUBLICITÁRIO Colégio Bionatus, referência em ensino Em turno integral, com aulas geminadas em blocos de 1h30min, os alunos conciliam aprendizado, acesso fácil e imediato ao professor da matéria

1 DEZ 2020 - 09h:16 Por Isabelly Melo

Fruto da evolução do cursinho paralelo de Química e Biologia do professor Osmar de Oliveira Franco, foi criado em 2014 o Curso Pré-vestibular Elite. A mentalidade arrojada de seu fundador, já no primeiro ano de funcionamento transferiu a então turma para uma sede maior localizada na Rua Manoel Secco Tomé – Jardim dos Estados e, no ano de 2006, o nome do curso foi alterado para Colégio Bionatus, contemplando também as turmas de Ensino Médio.

Aula motivacional realizada no Colégio

Desde o início, o Colégio Bionatus ocupou seu espaço. Inicialmente, em âmbito regional e, logo depois, ganhou destaque em todo o país. Pois universidades como Usp, Unifesp, Unicamp, Unesp, Uem, Ufpr, Uel, Ufsc e tantas outras passaram a ser o foco dos jovens empenhados em disputar as melhores vagas. Todavia, seguramente, foi com as provas do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM – que o nosso colégio obteve sucesso em âmbito nacional. Esse crescimento natural foi devido a uma mentalidade inovadora e ao formato pedagógico oferecido à comunidade.

Em turno integral, com aulas geminadas em blocos de 1h30min, os alunos conciliam aprendizado, acesso fácil e imediato ao professor da matéria. Para isso, o quadro docente sempre foi composto por profissionais de destaque, alta capacidade intelectual e didática, que preparam avaliações semanais para as turmas de 8º e 9º anos e quinzenais para as turmas do Ensino Médio. Somado a isso, a equipe do Colégio Bionatus, através de sua gráfica, produz seu próprio material didático.

Aprendizado na prática

A mentalidade progressista dos seus patronos, Maristela e Osmar de Oliveira Franco, finalizou a construção de uma moderna sede. Inaugurada em 30 de outubro de 2015, a novíssima infraestrutura oferecida aos alunos conta com aparato de 16 salas de aula – amplas e confortáveis, com ar condicionado, recursos completos de tecnologia e multimídia, cabines escolares para substituir as antigas carteiras universitárias; 6 espaçosas e climatizadas salas de plantões de dúvidas; 2 cantinas completas, equipadas com mobiliário moderno e aconchegante para atender a todos com eficiência e humanidade, além de uma requintada sala de laboratório multidisciplinar.

O nome Bionatus é referência em educação, organização e empreendedorismo. Por isso, abre suas portas para a comunidade e se dispõe a colaborar com o processo formativo e crítico dos futuros cidadãos.

Em 2020 ingressou também, de forma eficaz e definitiva, no ensino EAD, primando sempre pela qualidade e competência de seus recursos técnicos e humanos - procedimento padrão que prioriza os objetivos de nossos educandos.

Simulado Enem realizado em Março

Conheça os cursos disponíveis e as condições especiais de estudo oferecidas a você!

- CURSO INTENSIVO: revisão de conteúdos do Ensino Médio, visando aos principais vestibulares e ao ENEM;

- CURSO INTENSIVO ENEM: resolução dos exercícios do ENEM, com comentários e dicas específicas sobre os principais assuntos que envolvem esse exame.

Acesse o portal colegiobionatus.eadplataforma.com e confira mais informações.