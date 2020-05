CBN CAMPO GRANDE Colégio Nota 10 faz live para estudantes hoje Diretor Pedagógico, Higor Tosta, vai abordar o tema "Conviver com nossas escolhas"

12 MAI 2020 - 11h:40 Por Redação/CBN

Estudantes, principalmente os do ensino médio, poderão participar de uma live que está sendo promovida pelo Colégio Nota 10, de Campo Grande. O professor e diretor pedagógico do colégio, Higor Tosta, afirma que escolheu o tema "Conviver com nossas escolhas" porque o momento de pandemia acaba influenciando a mente dos jovens.

Segundo Tosta, a falta da rotina da escola, com os amigos, mexe com a percepção dos alunos sobre rendimento escolar e a própria capacidade de se sair bem em diversas situações, como as provas do Enem no final do ano. "É preciso manter o foco e o otimismo e fazer o exercício de imaginar onde você quer estar no ano que vem", disse. A live será pelo Instagran e Youtube do Colégio Nota 10, a partir das 19h10.