CBN FESTAS E EVENTOS Colegio Nota 10 se destaca no ensino online Com estratégia assertiva a escola adiantou férias dos alunos e qualificou professores da Rede

27 JUN 2020 - 11h:24 Por Redação CBN

O programa deste sábado (27) contou a participação de Ana Paula Geraldi, diretora da unidade Nota 10 Feliz Idade. Ana destacou que o colégio vem mantendo alta performance de ensino não presencial devido à pandemia do novo coronavírus.

A rede de ensino ofereceu atividades extracurriculares como a festa junina, que disponibilizou kit nota 10 com diversas guloseimas para venda online, tudo feito através do aplicativo “Go Tap Food Delivery”. A diretora ainda ressaltou que o dinheiro arrecadado foi distribuído para as instituições de nossa cidade sendo elas AACC, Instituto Amigos do Coração, Atos de Amor e Casa da Criança Peniel. Confira: