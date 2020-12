CORONAVÍRUS Coleta de exames RT-PCR será ampliada em Campo Grande A partir de sexta-feira (11), mais 15 unidades de saúde vão oferecer os testes para diagnóstico de Covid-19

9 DEZ 2020 - 16h:45 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Mais 15 unidades de saúde vão realizar a coleta de exame RT-PCR em Campo Grande, a partir desta sexta-feira (11). A capital conta, atualmente, com 12 locais que realizam esse tipo de teste, além do drive-thru do Corpo de Bombeiros.

Passam a oferecer o exame para diagnóstico da Covid-19, as unidades:

Cristo Redentor;

Universitário;

Mata do Jacinto;

Estrela Dalva;

Jardim Noroeste;

Zé Pereira;

Jardim Azaléia;

Los Angeles;

Botafogo;

Iracy Coelho;

Clínica da Família Caiobá;

Vila Fernanda;

Além da ampliação dos locais, os testes passarão a ser feitos também aos finais de semana na USF Coophavilla, Clínica da Família Nova Lima e na USF Parque do Sol.

O telefone para agendamento de exames é o mesmo utilizado para o sistema Drive-thru: 0800 647 0911.