AGRONEGÓCIO Colheita de algodão foi finalizada no Sul do Estado Aral Moreira e Sidrolândia obtiveram produtividade maior que a alcançada na safra passada

18 MAI 2020 - 14h:10 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

As regiões de Aral Moreira e Sidrolândia finalizaram a colheita de algodão na primeira quinzena de maio, segundo informações da Associação Sul-mato-grossense dos Produtores de Algodão (Ampasul).

As duas áreas somam 1620 hectares de lavouras e fecharam a safra com produtividades maiores que as alcançadas na safra de 2019.

Saiba mais: