AGRONEGÓCIO Colheita de soja atinge 66% e plantio de milho avança em MS Segundo o Sistema Famasul, até o dia 6 de março, produtores plantaram 60% de área do milho segunda safra

13 MAR 2020 - 15h:27 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Segundo o boletim Casa Rural, divulgado pelo Sistema Famasul, os produtores sul-mato-grossenses colheram, até o dia 6 de março, 66,9% da área de soja, o que totaliza cerca de 2,116 milhões de hectares. Com relação à temporada anterior, a quantidade é 18,6% menor nesta safra 2019/2020.

Ainda segundo as informações, o plantio do milho atingiu 60% da área no Estado, o que representa, aproximadamente, 1,186 milhões de hectares.

