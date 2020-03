ANDAMENTO DA SAFRA Colheita de soja chega a cerca de 50% em Maracaju Segundo a Famasul, estimativa é de produção recorde de 9,9 milhões de t para esta safra

2 MAR 2020 - 14h:49 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Aos sábados, o Programa CBN Agro acompanha o andamento das culturas produzidas em Mato Grosso do Sul. No último, dia 29, nós conversamos com um produtor de grãos do Sul do Estado.

Com o clima regular, os produtores aproveitam para colher a soja e acelerar com o plantio do milho segunda safra. Na região de Maracaju, município localizado a cerca de 158km de Campo Grande, a colheita já alcança cerca de 50% da área.

Nesta época do ano, a incidência de pragas nas plantações preocupa os produtores. Segundo o engenheiro agrônomo, Gustavo Solto, as produções de milho têm sofrido com o ataque, principalmente, de percevejos.

Saiba mais: