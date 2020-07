AGRONEGÓCIO Colheita do algodão atinge 72% em MS Produtividade média se mantém em cerca de 304 @/ha nesta safra

24 JUL 2020 - 15h:02 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

Mais de 22 mil hectares da safra do algodão já foram colhidos em Mato Grosso do Sul, o que corresponde a 72%. O destaque deste ciclo é para as regiões norte e nordeste, que foram responsáveis por 94% da área total do Estado.

A estabilidade do clima em junho contribuiu para que o processo ocorresse normalmente no mês.

