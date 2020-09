AGRONEGÓCIO Colheita do algodão chega ao fim com queda de produtividade em MS Clima afetou produção da pluma segunda época

9 SET 2020 - 13h:56 Por Giovanna Dauzacker/CBN

A falta de chuva acompanhada do calor intenso em abril deste ano afetou a produção do algodão segunda época. Com isso, a média da produtividade geral ficou bem abaixo do esperado em Mato Grosso do Sul, mesmo que a produção da primeira época tenha ficado dentro da normalidade.

A redução da produtividade geral foi de 309 arrobas por hectare, colhidos no ano passado, para 301,6 arrobas por hectare na média geral desta temporada. Mas, de acordo com o diretor executivo da Associação Sul-mato-grossense dos Produtores de Algodão (Ampasul), Adão Hoffmann, a colheita no período mais seco favoreceu a qualidade da fibra.

