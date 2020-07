AGRONEGÓCIO Colheita do milho está 46% menor e tem pouco avanço em MS Com interferência climática, produtores colheram apenas 8,4% da área plantada

31 JUL 2020 - 14h:07 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

A colheita da safrinha 2019/2020 de milho segue com lentidão em Mato Grosso do Sul. Segundo informações divulgadas pelo boletim técnico do Sistema Famasul, até o dia 24 de julho, os produtores colheram apenas 8,4% da área plantada do cereal, o que significa um atraso de 46,5% na comparação com a temporada anterior.

Saiba mais: