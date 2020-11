ELEIÇÕES 2020 Com 33% dos votos, Alan Guedes é o novo prefeito de Dourados. Saiba os resultados da região Alan finaliza o segundo mandato como vereador neste ano

15 NOV 2020 - 22h:28 Por Giovanna Dauzacker/CBN

O candidato Alan Guedes (PP) foi eleito prefeito em Dourados com 34.242 votos (33,09%). Alan termina neste ano o segundo mandato como vereador no município. Em segundo lugar, Barbosinha, do DEM, teve 31.650 votos (30,59%).

Confira quem venceu em outros municípios da Grande Dourados:

Itaporã

O atual prefeito, Marcos Pacco (PSDB), foi reeleito com 6.859 votos (62,74%). O segundo mais votado foi Carlinhos do Escritório (PSL), que obteve 3.237 votos (29,61%).

Rio Brilhante

Lucas Foroni, do MDB, comandará o município pelos próximos quatro anos. Ele teve 6.960 votos (38,98%) e ficou a frente de David Vicensi (PSD), que contabilizou 5.831 votos (32,66%).

Maracaju

O candidato Marcos Calderan, do PSDB, foi eleito com 11.194 votos (52,63%). Em segundo lugar, Lenilso Carvalho contabilizou 8.029 votos (37,75%).

Douradina

Professor Jean (PSDB) foi eleito com 2.170 votos (53,13%) e comanda o município pelos próximos quatro anos. O outro candidato, Ivam Nunes, do PSL, obteve 1.194 votos (46,87%).

Fátima do Sul

Ilda Machado (PSD) foi reeleita com 7.027 votos (60,18%). O outro candidato, Dirceu Deguti, do MDB, contabilizou 4.650 votos (39,82%).

Glória de Dourados

O candidato Aristeu Nantes (Patriota) foi eleito com 3.145 votos (53,37%). Ele ficou a frente do Professor Marcos, PSDB, que obteve 2.748 votos (46,63%).

Caarapó

André Nezzi, do PSDB, foi reeleito com 12.082 votos (84%). O segundo mais votado no município obteve 2.062 votos (14,34%).

Deodápolis

O atual prefeito Valdir Sartor Gaúcho, do DEM, foi reeleito com 4.764 votos (64,34%). Ele ficou a frente de Marcio Teles (PSDB), que obteve 1.856 votos (25,07%).

Jateí

Eraldo, do PSDB, foi reeleito com 2.231 votos (66,20%). O outro candidato, Borracha, do PDT, obteve 1.139 votos (33,80%).

Vicentina

Marquinhos do Dedé, do PSDB, vai para o segundo mandato no município. Ele venceu com 3.153 votos (69,73%). O outro candidato, Oncinha (PDT), obteve 1.369 votos (30,27%).

Juti

O candidato Gilson Cruz, do PSD, foi eleito com 1.960 votos (46,46%). O segundo colocado, Adriano Passarelli (PP), contabilizou 1.693 votos (39,95%).