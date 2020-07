NOVO CORONAVÍRUS Com 376 novos casos, MS tem 11 mil infectados pela covid-19 Mais seis mortes foram registradas em 24 horas e óbitos chegam a 134

8 JUL 2020 - 11h:39 Por Loraine França

Mato Grosso do Sul tem nesta quarta-feira (8), 11.063 casos positivos de covid-19, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES). No estado, 134 pessoas morreram vítimas do novo coronavírus. As últimas seis mortes foram registradas em Campo Grande (4) e Dourados (2).

