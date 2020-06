NOVO CORONAVÍRUS Com 390 novos casos, MS tem 6,9 mil infectados pela covid-19 Aumento de casos no mês de junho é de 340%. Número de mortes subiu de 20 para 65 do dia primeiro até esta sexta-feira (26).

26 JUN 2020 - 11h:38 Por Loraine França

