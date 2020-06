CAMPO GRANDE Com 4 mil pedaços, bolo de Santo Antônio será entregue em drive thru Horário de entrega será antecipada em uma hora e devotos podem comprar ticket com antecedência

12 JUN 2020 - 10h:00 Por Ingrid Rocha/CBN

Com 4 mil pedaços, bolo de Santo Antônio será entregue em drive thru - Foto: Divulgação O tradicional bolo de Santo Antônio será diferente este ano em Campo Grande. Para não deixar de comemorar a data, foi decidido pela Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio, que os devotos podem pegar o pedaço de bolo pelo drive thru ou se preferirem, entrarem em uma fila com distanciamento. As medidas são umas das tomadas pela paróquia para evitar o contágio do novo coronavírus. Serão quatro mil pedaços de bolo, que virão em potes. Para adquirir um pedaço, a Catedral orienta que o ticket seja comprado antes da data de realização. Na Capital, muitos são os devotos do santo, que além de conhecido como casamenteiro, também é padroeiro de Campo Grande. A funcionária pública, Suzana Beal, é devota do santo, assim como a psicóloga Juliana Ferreira, que encontrou uma aliança após o próprio casamento. O corretor de imóveis, Guilherme Rezende, ainda não encontrou a tão concorrida aliança, mas ainda tem esperança. Ouça os detalhes na reportagem: jpnews · Com 4 mil pedaços, bolo de Santo Antônio será entregue em drive thru

